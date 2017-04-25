Капелло: Месси – гений, а Роналду – великий футболист

Бывший главный тренер «Милана», мадридского «Реала» и сборной России Фабио Капелло провёл параллель между нападающим «сливочных» Криштиану Роналду и форвардом «Барселоны» Лионелем Месси. Футболиста сборной Аргентины итальянский специалист однозначно считает сильнее.
«Месси – гений, а Роналду – великий футболист. Очень приятно, когда имеешь возможность видеть то, что сделал Месси в матче с «Реалом». Он нёс всю команду на своих плечах. Это гений, а все остальные – сильные игроки. Роналду – бомбардир, он силён в игре на втором этаже, но мы видели гения, который добился позитивного для своей команды результата. Раньше я никогда не видел того, что сделал Месси в этой игре», — цитирует Капелло Fox Sports.
«Реал» встречался с «Барселоной» в домашнем матче 33-го тура Примеры и проиграл со счётом 2:3. Месси стал автором дубля и добился удаления защитника хозяев поля Серхио Рамос, совершившего грубый фол.