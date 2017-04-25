Хеккинг: мне непонятен свист болельщиков «Боруссии» М в адрес Дахуда

Главный тренер мёнхенгладбахской «Боруссии» Дитер Хеккинг прокомментировал свист болельщиков команды в адрес полузащитника Махмуда Дахуда. Последнего освистали в домашнем матче 30-го тура чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией» (2:3). Дахуд подписал контракт с дортмундцами до лета 2022 года и со следующего сезона будет защищать цвета этого клуба.
«Мне непонятен свист болельщиков «Боруссии» в адрес Дахуда. Убеждён, что в полуфинальном матче Кубка Германии каждый болельщик нашей команды будет уверен, что Дахуд хочет вместе с «Боруссией» выйти в финал», — цитирует Хеккинга Bild.
С «Айнтрахтом» «Боруссия» встретится 25 апреля на своём поле.