Р. Фернандес: новый главный тренер «Барселоны»? Работаю в этом направлении

Руководство «Барселоны» ещё не определилось в вопросе нового главного тренера команды. Об этом сообщил спортивный директор каталонского клуба Роберт Фернандес.
«Новый главный тренер «Барселоны»? Я работаю в этом направлении. Самое главное – закончить сезон на мажорной ноте. Хочу, чтобы Луис Энрике покинул «Барселону» в качестве чемпиона. Мне не хотелось бы говорить о его преемнике, поскольку мы стали бы заниматься спекуляциями, Когда надо будет принять решение, мы сделаем это», — приводит слова Эрнандеса RAC1.
Руководство каталонского клуба хотело, чтобы Луис Энрике продолжил работу у руля сине-гранатовых, однако тренер принял решение покинуть свой пост.