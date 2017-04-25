Хитцфельд: Коман и Дуглас Коста не смогут заменить Роббена и Рибери

Бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Оттмар Хитцфельд считает, что в команде в данный момент нет футболистов, способных в будущем достойно заменить полузащитников Арьена Роббена и Франка Рибери. Хитцфельда, в частности, спросили, не смогут ли это сделать такие игроки, как нападающий Кингсли Коман и полузащитник Дуглас Коста.
«На мой взгляд, Коман и Коста не смогут заменить Роббена и Рибери. Что же касается команды в целом, то «Бавария» функционирует нормально», — приводит слова Хитцфельда tz.
34-летний Рибери и 33-летний Роббен продлили контракты с немецким грандом до лета 2018 года.