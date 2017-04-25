«Ливерпуль» заинтересован в покупке защитника «Бёрнли» и сборной Англии М. Кина

«Ливерпуль» включил защитника «Бёрнли» Майкла Кина в список своих трансферных целей, сообщает Mirror.
Интерес к защитнику проявляет также и другой ливерпульский клуб — «Эвертон», однако издание отмечает, что сам игрок склоняется в пользу перехода в стан красных.
Майкл Кин провёл в этом сезоне 38 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Его контракт с «Бёрнли» истекает летом 2018 года, а трансферная стоимость составляет € 12 млн.
Кин является воспитанником «Манчестер Юнайтед», где провёл период с 2011 по 2015 год. На счету футболиста два матча за сборную Англии.