Карвахаль – Луису Суаресу: отдыхайте и смотрите Лигу чемпионов дома

Между защитником мадридского «Реала» Даниэлем Карвахалем и нападающим «Барселоны» Луисом Суаресом имела место словесная перепалка во время матча 33-го тура чемпионата Испании, сообщает AS.
После того, как «Королевский клуб» вследствие удаления защитника Серхио Рамоса остался в меньшинстве, Карвахаль язвительно сказал уругвайскому футболисту: «Вы проиграли «Ювентусу» со счётом 0:3. Отдыхайте, чтобы играть в Кубке Испании. И смотрите Лигу чемпионов дома».
Игра между сине-гранатовыми и «Реалом» завершилась победой «Барселоны» со счётом 3:2,
«Барселона» проиграла в гостях «Ювентусу» (0:3) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Ответная игра завершилась нулевой ничьей. В Кубке Испании каталонцы дошли до финала, где 27 мая сыграют с «Алавесом».