Карпин — Уткину: мы давно друг друга знаем, и ты решил проверить меня на мужика?

Валерий Карпин, один из ведущих на телеканале реалити-шоу «Кто хочет стать легионером», ответил футбольному комментатору Василию Уткину, который ранее вызвал на матч подопечных Сергея Юрана и Карпина. Ранее Уткин сообщил о своём решении создать футбольный клуб.
«Василий, приветствую тебя! Не очень понял твоё видеообращение. Первое — мы с тобой встречались 5-6 дней назад, ты сам говорил, что вы поздно обратились и не сможете с нами сыграть, но вам очень хочется. Второе — мы давно друг друга знаем, и ты решил проверить меня на мужика? Тоже не очень понятно.
У нас игра 26-го и 28-го, поэтому сыграть с вами в эти даты не получается. Но думаю, что мы примем всё равно ваше предложение, сыграем с вами. Не знаю когда, с тобой свяжутся. Но если мы вдруг выиграем, то ты тогда должен сказать, что Юран тренирует очень хороших футболистов", — сказал Карпин