В Самаре прошла тренировка медиков чемпионата мира — 2018

В Самаре на стадионе «Металлург» перед началом матча 24-го тура РФПЛ «Крылья Советов» – «Рубин» прошла тренировка медиков, которые будут обслуживать матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Врачи почувствовали специфику работы на стадионе, а также потренировали непростой забег по ярусам трибун с пострадавшим на носилках.
«Во-первых, все мы любим свою работу, во-вторых – футбол, и, конечно, было бы неправильно упустить опыт работы на чемпионате мира. Приходится учиться новому, потому что условия работы на стадионе сильно отличаются от больничных. Мы много тренируемся, наши занятия посвящены не только медицинской подготовке, но и физической.
В тёплое время года устраиваем пробежки по набережной, зимой – в залах. Когда мы вышли на стадион, все сразу поняли: чтобы несколько раз пройти вверх-вниз по трибуне, нужно быть очень выносливым", — цитирует Welcome2018 входящую в команду медиков ЧМ-2018 врача-рентгенолога Яну Ануфриеву.