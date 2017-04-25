Капелло считает, что ЛЧ может помешать «Реалу» выиграть Примеру

Бывший главный тренер мадридского «Реала» и сборной России Фабио Капелло поделился мнением о шансах столичной команды на выигрыш титула чемпиона Испании. Итальянский специалист считает, что выступление в Лиге чемпионов может помешать «сливочным» занять первое место в Примере.
«Борьба за титул чемпиона Испании продолжается. «Реал» подготовлен функционально хорошо и потенциально способен использовать преимущество игры в запасе. Однако впереди у них два очень сложных матча в Лиге чемпионов. Матчи на этом турнире могут лишить «Реал» энергии», — приводит слова Капелло Fox Sports.
По итогам 33 туров Примеры у «Реала» и «Барселоны» по 75 очков, однако у «сливочных» игра в запасе. В полуфинале Лиги чемпионов подопечным Зинедина Зидана предстоит встретиться с «Атлетико». Первая игра состоится 2 мая на стадионе «Сантьяго Бернабу», ответная – 9 мая.