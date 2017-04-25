Иско продлит контракт с «Реалом» до 2022 года и будет получать вдвое больше

Полузащитник мадридского «Реала» Иско продлит контракт со своим нынешним клубом до лета 2022 года, сообщает Marca.
Согласно информации источника, футболист сборной Испании подпишет новое соглашение летом. На прошлой неделе имела место встреча между представителями «Королевского клуба» и агентом игрока Пако Аларконом.
Благодаря продлению контракта зарплата 25-летнего Иско увеличится вдвое, и он будет получать в год € 6 млн. По зарплате он будет уступать таким игрокам, как Роналду, Бензема. Бэйл, Серхио Рамос, Кроос и Модрич.