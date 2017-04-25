Хуммельс: не должен был выходить на поле в матче с «Реалом»

Защитник мюнхенской «Баварии» Матс Хуммельс признал, что не должен был принимать участие в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (2:4). У футболиста сборной Германии была травма голеностопа, однако в день игры он был в распоряжении главного тренера мюнхенцев Карло Анчелотти.
«Собственно, я не должен был выходить на поле в матче с «Реалом», так как не был в соответствующем состоянии. Тренер спросил меня, смогу ли я быть в распоряжении команды. Вопрос был обусловлен обстоятельствами. Я не чувствовал себя отлично, но не мог дать негативного ответа», — приводит слова Хуммельса tz.
«Бавария» в первой игре на своём поле также проиграла «Реалу» (1:2).