Р. Фернандес: нелегко приобрести игрока основного состава для «Барселоны»

Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес поделился планами относительно состава команды в следующем сезоне. Фернандес отметил, что каталонский клуб не будет приобретать много игроков.
«Мы ещё подумаем над этим вопросом. Я сам вижу нашу команду очень сильной. Правда, у наших ведущих игроков были травмы. Нелегко приобрести игрока основного состава для «Барселоны». Купить же футболиста за € 80 или € 90 млн может каждый, это легко. В любом случае летом мы не будем приобретать столько игроков, сколько в последнее летнее трансферное окно», — приводит слова Фернандеса Marca.