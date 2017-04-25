Аршавин признался, что в детстве ему нравилось играть в футзал

Бывший футболист сборной России, а ныне игрок «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал, что в детстве он часто играл в футзал, поведав, какие преимущества он имеет перед футболом.
«В этой игре мало пространства и нужно очень много действовать один в один. Это требует хорошей обводки, техники и умения быстро работать с мячом. Всё происходит в доли секунды на небольшом участке площадки.
Я вырос в школе «Смена», и на многие холодные месяцы два деревянных зала становились нашим родным домом. У нас проходили турниры по футзалу, и мне всегда нравилось в них участвовать. Там больше голов и больше возможностей обыграть.
Мне нравится, что забивается много голов, гораздо больше, чем в игре 11 на 11. Ещё нравится, что многие игроки показывают нетрадиционные финты. В большом футболе на это нет времени и подходящих ситуаций", — цитирует Аршавина пресс-служба УЕФА.