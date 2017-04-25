Барцальи: Погба продолжает болеть за «Ювентус»

Защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи рассказал, что экс-хавбек «старой синьоры» Поль Погба, проданный летом прошлого года в «Манчестер Юнайтед» за € 105 млн, продолжает болеть за туринцев.
«Мы общались с Полем по видеосвязи. Он рад за результаты «Ювентуса» и сказал, что хотел бы быть здесь. Погба будет болеть за нас. Любой, кто уходит из «Ювентуса», всегда остаётся на связи с клубом.
Что касается шансов, то для многих это возможно последний шанс выйти в финал Лиги чемпионов и выиграть. Мы полны желания сделать это», — сказал Барцальи в интервью La Stampa.