Павлюченко и Еськов прибыли на заседание КДК

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко вместе с президентом уральского клуба Григорием Ивановым прибыл на заседание КДК РФС, передаёт корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин. Футболиста встречали болельщики, которые просили его расписаться на футболке. Арбитр Алексей Еськов также прибыл на заседание, однако отказался давать комментарии.
Напомним, во встрече 24-го тура РФПЛ в Санкт-Петербурге с «Зенитом» Еськов удалил игрока «Урала» Эрика Бикфалви, что вызвало бурное негодование со стороны Павлюченко, который также был удалён с поля.