«Ростов» – «Уфа»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30

Сегодня, 25 апреля, в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» состоится матч 25-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Уфой». Встреча начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Уфа».
Встречу 25.04.2017 рассудит бригада арбитров во главе с Алексеем Николаевым из Москвы.
Ранее команды встречались друг с другом пять раз. Два раза победу праздновали футболисты «Ростова», три раза матч завершился вничью. Последняя встреча между ними состоялась в октябре 2016 года и завершилась ничьей.