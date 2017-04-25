Осуждённый за изнасилование Ч. Эванс вернётся в «Шеффилд Юнайтед»

Нападающий Чед Эванс, осуждённый в апреле 2012 года за изнасилование 19-летней девушки, вернётся в «Шеффилд Юнайтед», в котором играл до скандала.
Футболист был осуждён на пять лет, но, отбыв половину срока, был оправдан и досрочно освобождён. После того как в деле появились новые детали и доказательства, игрок подал апелляцию и выиграл её в апреле прошлого года. В октябре суд полностью оправдал Эванса и снял с него все обвинения.
В прошлом году «Шеффилд Юнайтед» хотел пригласить 28-летнего футболиста обратно в команду, но фанаты были возмущены таким решением. В итоге валлиец оказался в «Честерфилде». В текущем сезоне первого английского дивизиона нападающий в 25 матчах забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.
The Telegraph сообщает, что летом «Шеффилд Юнайтед», завоевавший путёвку в Чемпионшип, всё же вернёт Эванса, за которого заплатит «Честерфилду» £ 500 тыс.