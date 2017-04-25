Хавбек «Спартака» Глушаков прибыл на заседание КДК РФС

На заседание КДК РФС прибыл полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, передаёт корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин. На вопрос журналистов о своём настроении футболист ответил: «Хорошее».
Напомним, что в матче 24-го тура РФПЛ «Ростов» — «Спартак» (3:0) Денис Глушаков был удалён с поля. На 75-й минуте за грубую игру против полузащитника «Ростова» Кристиана Нобоа капитан красно-белых получил прямую красную карточку.
Позже Денис Глушаков извинился перед эквадорским футболистом. Нобоа извинения принял.