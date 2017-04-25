Маттеус: Алексис Санчес мог бы быть альтернативой Рибери и Роббену

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус считает, что нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес был бы весьма полезен немецкому гранду. Ранее сообщалось, что «Бавария» заинтересована в услугах чилийского футболиста.
«Санчес – высококлассный игрок, он в любом случае был бы полезен «Баварии». Его самое большое достоинство в том, что он способен играть как в центральной зоне, так и на фланге. Кроме того, он мог бы быть альтернативой Рибери и Роббену, а также при надобности выступать на позиции Левандовского», — цитирует Маттеуса AZ.