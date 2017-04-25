«Челси» – «Саутгемптон»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

Сегодня, 25 апреля, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится матч 34-го тура АПЛ между «Челси» и «Саутгемптоном». Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Саутгемптон».
Ранее команды встречались друг с другом 96 раз. 40 раз победу праздновали футболисты «Челси», 28 раз матч завершился вничью, и 28 раз сильнее оказывались игроки «Саутгемптона». Последняя встреча между ними состоялась в октябре 2016 года и завершилась победой «Челси» со счётом 2:0.