Хавбек «Монако» Бернарду Силва может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Монако» Бернарду Силва попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». France Football сообщает, что 22-летний футболист уже ведёт переговоры с манкунианцами. Сумма сделки составит примерно € 50 млн.
В нынешнем сезоне хавбек сборной Португалии принял участие в 51 официальном матче за «Монако», забил 9 голов и отдал 11 результативных передач. Контракт Силвы с монегасками действует до лета 2020 года.
Также внимание «Манчестер Юнайтед» привлёк нападающий французского клуба Килиан Мбаппе. Манкунианцы были готов заплатить за 18-летнего форварда € 110 млн.