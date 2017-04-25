Павлюченко и Г. Иванов покинули заседание КДК РФС

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко и президент уральского клуба Григорий Иванов покинули Дом футбола, где в эти минуты проходит заседание КДК РФС.
«Не могу ничего комментировать. Когда заседание закончится, выскажу свою позицию», — передаёт слова Павлюченко корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин. В ответ на вопрос, обидно ли ему пропускать матч со «Спартаком», футболист развёл руками.
Напомним, что во встрече 24-го тура РФПЛ в Санкт-Петербурге с «Зенитом» был удалён игрок «Урала» Эрик Бикфалви, что вызвало бурное негодование со стороны Павлюченко, который в итоге также был удалён с поля.