«Крылья Советов» оштрафованы на 25 тыс. рублей за баннер «Косово — Сербия»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие решения приняты на очередном заседании комитета по итогам 24-го тура РФПЛ.
«По матчу «Крылья Советов» — «Рубин», болельщики «Крыльев» демонстрировали несогласованный баннер, за что клуб оштрафован на 25 тыс. рублей.
По матчу «Краснодар» — «Арсенал», болельщики «Арсенала» демонстрировали атрибутику с ненормативной лексикой, за это клуб оштрафован на 50 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.