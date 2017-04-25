ЦСКА обыграл «Локомотив» в молодёжном первенстве и вернулся на первое место

В российском молодёжном первенстве сыграны два матча 25-го тура. В московском дерби ЦСКА на стадионе «Октябрь» обыграл «Локомотив» (2:0) и вернулся на первое место, потеснив «Спартак».
На 21-й минуте «железнодорожники» могли повести в счёте, но Антон Миранчук не реализовал пенальти. Спустя минуту Астемир Гордюшенко вывел ЦСКА вперёд – 1:0. Почин одноклубника на 34-й минуте поддержал Хетаг Хосонов – 2:0.
В другом матче, который состоялся в Туле, «Арсенал» обыграл «Крылья Советов» с аналогичным счётом (2:0). В составе победителей по голу забили Никита Мельников и Данила Буранов.
Таблицу российского молодёжного первенства можно посмотреть на «Чемпионате».