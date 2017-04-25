Бэйл выбыл на три недели и пропустит полуфинальные матчи Лиги чемпионов

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл из-за травмы выбыл на три недели и пропустит оба полуфинальных матча Лиги чемпионов с «Атлетико» (2 и 9 мая), сообщает Marca.
Валлийский футболист вышел в стартовом составе команды на домашний матч 33-го тура чемпионата Испании с «Барселоной», однако получил повреждение и не смог доиграть первый тайм. Валлийский футболист на 38-й минуте встречи упал на газон, после чего уже не смог продолжить матч и был заменён на полузащитника Марко Асенсио.
В текущем сезоне Бэйл в чемпионате Испании сыграл 19 матчей, забил семь мячей и сделал две передачи.