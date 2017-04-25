Гончаренко: схема «3-5-2» прижилась, игроки ЦСКА знают, что и зачем они делают

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что он в целом доволен результатами работы после того, как встал у руля «армейского» клуба. После 24 туров ЦСКА занимает в турнирной таблице РФПЛ второе место, отставая от лидирующего «Спартака» на семь очков.
«Для меня очень важно, чтобы команда двигалась в выбранном направлении и выполняла определённые требования. Всё это присутствует, да и результаты подтверждают, что нами был сделан правильный выбор. ЦСКА даже в ничейных матчах против «Зенита» и «Краснодара» превосходил соперников по количеству голевых моментов. Понятно, что предела совершенству нет, и мы продолжаем усердно работать над улучшением различных аспектов игры в обороне и атаке. На данный момент есть определённое удовлетворение от того, что уже удалось сделать.
Схема «3-5-2» действительно прижилась, это очень важный момент. Футболисты хорошо понимают, что и зачем они делают. Хотя при этой схеме существует опасность: периодически команда позволяет себе брать паузу, а этого делать не следует. Ребята у нас опытные, они чувствуют, в какой момент можно взять небольшую передышку вместо того, чтобы пойти в прессинг и отобрать мяч у противника. Это так называемая пассивная фаза защиты, мне бы хотелось, чтобы в нашей игре таких моментов было как можно меньше. Но в целом можно сказать, что команда грамотно реагирует на эпизоды, возникающие по ходу матчей.
Футболисты могут играть на разных позициях, в том числе и по ходу одного матча. Например, как Витиньо в Краснодаре. Возможны разные варианты, однако, после того как мы столько изучали эту тактику и она заработала, я не вижу надобности вносить серьёзные изменения. Гораздо продуктивнее совершенствовать достигнутое", — цитирует Гончаренко пресс-служба ЦСКА.