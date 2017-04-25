Женская сборная России узнала соперниц по отбору на ЧМ-2019

В Ньоне 25 апреля состоялась жеребьёвка отборочного турнира женского чемпионата мира—2019 по футболу, который пройдёт во Франции. По её итогам сборная России попала в первую группу, где также сыграют Англия, Уэльс, Босния и Герцеговина и Казахстан.
Состав всех отборочных групп:
Группа 1. Англия, Россия, Уэльс, Босния и Герцеговина, Казахстан.
Группа 2. Швейцария, Шотландия, Польша, Беларусь, Албания.
Группа 3. Норвегия, Нидерланды, Ирландия, Словакия, Северная Ирландия.
Группа 4. Швеция, Дания, Украина, Венгрия, Хорватия.
Группа 5. Германия, Исландия, Чехия, Словения, Фарерские острова.
Группа 6. Италия, Бельгия, Румыния, Португалия, Молдова.
Группа 7. Испания, Австрия, Финляндия, Сербия, Израиль.
Матчи группового этапа квалификации пройдут 11 сентября 2017 – 4 сентября 2018. В финальную часть турнира напрямую выйдут победители семи отборочных групп. Четыре сборные, финишировавшие вторыми, которые продемонстрируют лучшие результаты во встречах с первой, третьей и четвертой командами своих групп, 1-9 октября и 5-13 ноября 2018 года разыграют в стыковых матчах последнюю путёвку от Европы.