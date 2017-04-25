В ресторанах Калининграда к ЧМ-2018 появится специальное футбольное меню

В ресторанах Калининграда появится специальное футбольное меню, посвящённое чемпионату мира по футболу 2018 года. Меню будет действовать вплоть до окончания мирового первенства. Об этом рассказал врио министра по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.
«Мы очень надеемся, что в этой акции примут участие большое количество ресторанов. Хочу отметить, что мы очень внимательно отнесёмся к отбору блюд. Помогать в составлении меню будут известные рестораторы, эксперты проведут различные пробы», — цитирует Ермака Welcome2018.
По словам Ермака, в июне планируется провести конкурс среди заведений на лучшее меню.