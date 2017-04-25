Аке: я ежедневно учусь у Давида Луиса

Защитник «Челси» Натан Аке рассказал о помощи со стороны партнёра по команде Давида Луиса в матче с «Тоттенхэм Хотспур» (4:2) в полуфинале Кубка Англии.
«Это очень хороший парень, он сильно помог мне. Перед матчем он разговаривал со мной, чтобы удостовериться, что у меня всё нормально. Он сказал, что будет помогать мне и мы сделаем это вместе. Мы много общались на поле и серьёзно помогали друг другу.
Он хорошо умеет играть с мячом и без мяча. Он может выиграть единоборство, а также хорошо играет обеими ногами. Думаю, мне стоит взять это на заметку, я ежедневно учусь у него», — цитирует 22-летнего голландца сайт «Челси».