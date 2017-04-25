Анчелотти: если Алаба не будет готов на 100 %, то не сыграет с «Боруссией» Д

Не считая голкипера Мануэля Нойера, все игроки «Баварии» приняли участие в заключительной тренировке в преддверии полуфинального матча Кубка Германии с дортмундской «Боруссией».
В то время как все центральные защитники в лице Матса Хумельса, Жерома Боатенга и Хави Мартинеса находятся в полной готовности, участие Давида Алабы ещё стоит под вопросом.
«Мы не хотим рисковать. Если он не будет готов на все 100 %, то не выйдет на поле», — заявил главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти, который примет решение в день матча.
Алаба получил повреждение в матче 30-го тура Бундеслиги против «Майнца» (2:2). У футболиста диагностировали растяжение капсулы коленного сустава.
«Кубок очень важен, мы хотим поехать в Берлин, мы должны победить. Дортмунд — очень опасная команда", — подчеркнул Анчелотти.
Матч «Бавария» — «Боруссия» состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» 26 апреля. Начало — в 21:45 мск.