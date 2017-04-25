Анчелотти рассказал, почему заменил Рибери в перерыве матча с «Майнцем»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти в преддверии полуфинального матча Кубка Германии с дортмундской «Боруссией» рассказал, что заменил полузащитника Франка Рибери после первого тайма встречи 30-го тура немецкой Бундеслиги с «Майнцем» (2:2), так как был недоволен игрой 34-летнего француза.
При этом, по словам итальянского специалиста, Рибери готов и может сыграть с «Боруссией».
«Я заменил его после первого тайма, потому что он плохо играл. Но я знаю, что игроки с опытом важны для этого матча», — цитирует Анчелотти ESPN FC.
Матч «Бавария» — «Боруссия» состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» 26 апреля. Начало — в 21:45 мск.