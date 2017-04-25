Бухаров не включён в стартовый состав «Ростова» на матч с «Уфой»

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Уфы» на матч 25-го тура российской Премьер-Лиги.
Не включён в стартовый состав донской команды нападающий Александр Бухаров, оформивший дубль в игре прошлого тура со «Спартаком» (3:0).
«Ростов»: Медведев, Мевля, Симич, Навас, Терентьев, Байрамян, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Азмун, Полоз.
Запасные: Гошев, Комиссаров, Сорокин, Киреев, Могилевец, Препелицэ, Бухаров, Девич.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Карп, Йокич, Засеев, Стоцкий, Безденежных, Пауревич, Фатай.
Запасные: Шелия, Тумасян, Пуцко, Филин, Сафрониди, Сысуев, Зубарев, Обляков, Кротов, Абдулавов, Игбун.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Уфа». Начало — в 19:30 мск.