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«Спартак» — «Урал»: стали известны стартовые составы команд

25 апреля 2017, вторник. 18:32. Футбол

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Урала» на матч 25-го тура российской Премьер-Лиги.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Самедов, Попов, Мельгарехо, Промес.

Запасные: Песьяков, Селихов, Боккетти, Маурисио, Тигиев, Кутепов, Тимофеев, Леонтьев, Ананидзе, Давыдов.

«Урал»: Заболотный, Табидзе, Балажиц, Данцев, Кулаков, Динга, Павленко, Коробов, Лунгу, Димитров, Ильин.

Запасные: Арапов, Тимофеев, Ставпец, Новиков, Панков, Меркулов, Глушков, Юсупов, Ломакин, Серченков, Щербаков, Манучарян.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19:30 мск.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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