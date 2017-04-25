«Спартак» — «Урал»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Урала» на матч 25-го тура российской Премьер-Лиги.
«Спартак»: Ребров, Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Самедов, Попов, Мельгарехо, Промес.
Запасные: Песьяков, Селихов, Боккетти, Маурисио, Тигиев, Кутепов, Тимофеев, Леонтьев, Ананидзе, Давыдов.
«Урал»: Заболотный, Табидзе, Балажиц, Данцев, Кулаков, Динга, Павленко, Коробов, Лунгу, Димитров, Ильин.
Запасные: Арапов, Тимофеев, Ставпец, Новиков, Панков, Меркулов, Глушков, Юсупов, Ломакин, Серченков, Щербаков, Манучарян.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19:30 мск.