Данильянц: у Калачёва растяжение связки колена, он пока не приступил к работе

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц перед началом матча с «Уфой» в 25-м туре РФПЛ рассказал о состоянии полузащитника Тимофея Калачёва, который не попал в заявку на игру. 35-летний футболист получил травму в первом тайме матча со «Спартаком» (3:0) в 24-м туре чемпионата.
«Тимофей пока не приступил к работе. У него растяжение внутренней связки колена. Не знаю, когда он приступит к тренировкам», — сказал Данильянц в эфире телеканала «Наш футбол».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Уфа». Начало — в 19:30 мск.