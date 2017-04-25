Медведев вышел на второе место по продолжительности сухой серии в ЧР

Голкипер «Ростова» Никита Медведев вышел на второе место по продолжительности сухой серии в чемпионатах России.
22-летний вратарь в матче 25-го тура РФПЛ с «Уфой» обошёл Максима Левицкого, который не пропускал на протяжении 809 минут.
Лидером по продолжительности серии без пропущенных голов является Руслан Нигматуллин (939 минут).
Медведев в этом же матче установил рекорд по продолжительности сухой серии в одном первенстве.
Последний раз Медведев пропускал в матче с «Уралом» (0:1) 30 ноября 2016 года в 16-м туре РФПЛ.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Уфа».