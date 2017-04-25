Хусаинов: в КДК оказались мудрые люди, которые прикрыли зад Вилкова

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов ответил на слова главного судьи матча 24-го тура РФПЛ «Ростов» — «Спартак» (3:0) Михаила Вилкова, который после критики со стороны Хусаинова сказал, что тот «перегибает палку и подливает масло в огонь». Также Вилков вспомнил скандальную историю с Хусаиновым, которая произошла в Израиле.
«Вилкова в Израиле не было, и говорить об этом он вообще не имеет права. В Израиле я ничего не судил и на футбольное поле вообще не выходил. Напомните Вилкову матч 5-го тура РФПЛ «Томь» — ЦСКА и спросите его, что было в штрафной площадке «армейцев», где он стоял в семи метрах и где игрок Томска упал, и почему Петраков после игры поднял шум. Занимайтесь своим делом! Поэтому у меня есть основания предполагать, что в этом конкретном игровом эпизоде с Глушаковым арбитр Вилков что-то вспомнил. Слава богу, как сегодня стало известно, в КДК оказались более мудрые люди, которые прикрыли его зад.
А где Еськов-то? Что это он сразу на отдых ушёл? Вроде отсудил великолепно на самом крутом стадионе. Его наоборот нужно было поддержать, мол, суди дальше. Когда-то Розетти собрал журналистский пул, который пишет о футболе и говорит: «Вот эксперты: Бутенко, Левников и другие. А вот этот человек, фамилию называть не буду, вбейте в гугле – там одни скандалы!» А Левников встаёт и говорит: «Вы же знаете, что было в Израиле?» А ты там был-то сам?
И почему после оплошности с Халком, которую совершил Турбин, сам руководитель судейского корпуса побежал на КДК и тряс бумагой: «Вот докладная от главного арбитра, он извиняется, он действительно ошибся, когда дал Халку желтую карточку!» Вы об этом говорите! А в Израиле вас не было, ребят! Все, кто со мной были в Израиле, продолжают инспектировать. Если хотите узнать подробности, то давайте встретимся, и я вам всё расскажу», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.