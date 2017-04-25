Аршавин: самый техничный футболист, против которого я играл, — это Месси

Бывший футболист «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России, а ныне форвард «Кайрата» Андрей Аршавин назвал самых техничных футболистов, с которыми ему приходилось встречаться.
«Из тех, против кого играл, — это Лионель Месси. Думаю, не нужно объяснять почему. Среди своих бывших партнёров выделю Сеска Фабрегаса. Во всех сложных ситуациях он находил правильное положение ноги, чтобы сделать передачу или укрыть мяч от соперника. Мог отдать пас на любую дистанцию — на пять метров или на 40. Мяч всегда приходил прямо в ноги, и тебе не нужно было думать, что с ним делать», — сказал Аршавин в интервью пресс-службе УЕФА.