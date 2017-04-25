«Спартак» обыграл «Урал» и оторвался от ЦСКА на 10 очков

«Спартак» одержал победу над «Уралом» в матче 25-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:0.
На 23-й минуте Квинси Промес с левого края сделал передачу на свободного Лукаса Фернандо. Бразилец пробил с радиуса штрафной, и мяч после рикошета от Грегора Балажица юркнул в угол ворот екатеринбургской команды.
Лидер таблицы РФПЛ «Спартак» набрал 57 очков и вновь на 10 баллов оторвался от ближайшего преследователя — ЦСКА (47), который ещё не сыграл в этом туре. «Урал» (29) идёт на 10-й позиции.
Видео гола можно посмотреть в «Твиттере».