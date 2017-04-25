Гол Полоза принёс «Ростову» победу над «Уфой»

В матче 25-го тура российской Премьер-Лиги «Ростов» на своём поле с минимальным счётом победил «Уфу».
Единственный мяч был забит на 22-й минуте — Кристиан Нобоа подал с правого фланга в середину чужой штрафной, откуда Дмитрий Полоз головой пробил в дальний нижний угол.
Голкипер донской команды Никита Медведев не пропускает в текущем первенстве на протяжении уже 862 минут. Последний раз Медведев пропускал в матче с «Уралом» (0:1) 30 ноября 2016 года в 16-м туре РФПЛ. Лидером по продолжительности серии без пропущенных голов является Руслан Нигматуллин (939 минут).
В таблице РФПЛ «Ростов» (39 очков) занимает пятое место, а «Уфа» (33) располагается на девятой строчке.
Посмотреть гол можно в «Твиттере».