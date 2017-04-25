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Гол Полоза принёс «Ростову» победу над «Уфой»

25 апреля 2017, вторник. 21:26. Футбол

В матче 25-го тура российской Премьер-Лиги «Ростов» на своём поле с минимальным счётом победил «Уфу».

Единственный мяч был забит на 22-й минуте — Кристиан Нобоа подал с правого фланга в середину чужой штрафной, откуда Дмитрий Полоз головой пробил в дальний нижний угол.

Голкипер донской команды Никита Медведев не пропускает в текущем первенстве на протяжении уже 862 минут. Последний раз Медведев пропускал в матче с «Уралом» (0:1) 30 ноября 2016 года в 16-м туре РФПЛ. Лидером по продолжительности серии без пропущенных голов является Руслан Нигматуллин (939 минут).

В таблице РФПЛ «Ростов» (39 очков) занимает пятое место, а «Уфа» (33) располагается на девятой строчке.

Посмотреть гол можно в «Твиттере».

Россия - Премьер-Лига. 25-й тур
25 апреля 2017, вторник. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
1 : 0
Уфа
Уфа
1:0 – Полоз – 23
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Ростов ФК Уфа Дмитрий Полоз Никита Медведев
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