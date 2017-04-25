Данильянц: такие победы закаляют и позволяют смотреть в будущее

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц прокомментировал домашнюю победу над «Уфой» (1:0) в матче 25-го тура РФПЛ.
«Содержание игры было нормальным. Просто ребята, исходя из того, что сил было немного, на характере вытащили игру. Были организованны, дисциплинированны и работали до конца. Мы благодарны ребятам, что отстояли победный счёт. Такие победы нужны. Они закаляют и позволяют смотреть в будущее.
Не знаю, какое повреждение у Мевли, но ушиб голеностопного сустава точно есть", — заявил Данильянц в эфире телеканала «Наш футбол».