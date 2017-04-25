Авен: в матче с «Уралом» «Спартак» был зажатым, игроки явно нервничали

Российский бизнесмен Пётр Авен, являющийся болельщиком «Спартака», поделился впечатлениями от матча 25-го тура российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Уралом». Подопечные Массимо Карреры на своём поле победили со счётом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Лукас Фернандо.
«Команда была зажатая, ребята явно нервничали. Это, конечно, не очень хорошо. В этой команде никто не выигрывал чемпионат.
За кого буду болеть в дерби? За «Локомотив», 100%», — передаёт слова Авена корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.