Хусаинов: в ситуации с отменённым голом Мельгарехо доверимся мнению арбитров

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с отменённым голом Лоренсо Мельгарехо в матче 25-го тура РФПЛ «Спартак» — «Урал» (1:0). Полузащитник красно-белых на 33-й минуте после рикошета забил в ворота екатеринбургской команды, но судейская бригада во главе с Владимиром Сельдяковым зафиксировала офсайд у парагвайского футболиста.
«Основания на то, чтобы не засчитать гол Мельгарехо, были из-за положения вне игры. В этой сложной ситуации давайте доверимся мнению арбитров.
Сейчас мы можем руководствоваться видеоповтором, но во время матча в таких ситуациях, когда есть сомнения, рекомендуется забитый мяч не засчитывать. Гол – это самое большое наказание, особенно учитывая все судейские ошибки предыдущего тура. Просматривается чёткая установка не давать больше поводов таким сомнениям», – сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.