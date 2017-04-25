Тарханов: «Спартак» сильнее «Зенита» командой

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов выступал на пресс-конференции после гостевого поражения от «Спартака» (0:1) в матче 25-го тура РФПЛ.
«Сегодня была интересная игра. У «Спартака» не было острых моментов, удары со средних дистанций. Но и мы не смогли создать особо остроты у ворот. Мы видоизменили состав из-за недостатка игроков в опорной зоне – Бикфалви, Емельянов, Фидлер. Нас беспокоила опорная зона, поэтому и перешли на три центральных защитника. Их удалили в Питере, я считаю, ни за что. Если брать «Спартак», то по составу он сильнее, хотя наши молодые – Серченков, например – сегодня не потерялись. Табидзе сыграл достаточно хорошо.
Какой соперник был сильнее? «Спартак». С «Зенитом» мы имели преимущество до удалений, даже создали 200-процентный момент. «Зенит» – более индивидуально сильная команда, «Спартак» сильнее командой. Календарь перед финалом Кубка? Весь мир играет через два дня на третий, зачем нам жаловаться. Мы сыграли тяжёлый матч с «Зенитом», но сегодня двигались хорошо, хотя эмоционально наелись. Мы не держим финал в голове, готовимся от игры к игре", — передаёт слова Тарханова корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.