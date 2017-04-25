Данильянц: Медведев развивается и заслуживает того, что с ним происходит

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц после матча 25-го тура РФПЛ с «Уфой» (1:0) выразил мнение, что голкипер донской команды Никита Медведев не считает минуты до рекорда. В игре следующего тура с «Амкаром» 22-летний вратарь может установить новый рекорд чемпионатов России по продолжительности сухой серии. Медведев не пропускает на протяжении 862 минут, а рекордом владеет Руслан Нигматуллин (939).
«Парень настоящий, мужицких кровей, никогда не давал повод думать, что он что-то считает, и бухгалтера на тренировку он не приводит. Все наши вратари прогрессируют, и Медведев сегодня показал отличную игру, спас команду в двух эпизодах», — отметил Данильянц, который также высказался о прогрессе вратаря.
«Разумеется, после той игры, которую демонстрировал Джанаев, для всех нас он был основным вратарём, и мы рассчитывали на него. Но поскольку он не мог играть, ставка была сделана на Медведева, который отлично показывал себя на тренировках. Сначала он не был раскрепощён, но он развивается и заслуживает того, что с ним происходит», — цитирует Данильянца официальный сайт «Ростова».