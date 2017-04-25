Фабрегас сделал 103-й голевой пас в АПЛ, больше только на счету Гиггза

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас отметился голевым пасом в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном». Эта голевая передача стала для 29-летнего испанского хавбека 103-й за время его выступления в АПЛ. Он сумел опередить Фрэнка Лэмпарда (102). Больше голевых передач в АПЛ сделал только Райан Гиггз — 162.
Напомним, что Фабрегас в английском чемпионате, помимо «Челси», выступал также за лондонский «Арсенал».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Саутгемптон».