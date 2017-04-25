В «Осасуне» считают, что для нейтрализации Месси необходимы наручники и пистолет

Исполняющий обязанности главного тренера «Осасуны» Петар Васильевич поделился ожиданиями от гостевого матча 34-го тура Примеры с «Барселоной» (26 апреля) и рассказал, как его команда планирует сдержать лидера атак сине-гранатовых Лионеля Месси.
«Я уже затрагивал тему плана для Месси, и игроки сказали мне, что нам понадобятся наручники и пистолет. Лионель отключается от игры, но затем включается на 10 минут и делает то, что он делает. Нужно выйти на поле и сражаться без страха. Знаем, какой уровень футбола должны показать. Знаем, насколько сейчас хороша „Барселона“. Она ведёт борьбу за чемпионство. Любой игрок этой команды способен решить исход матча. Они вернулись в чемпионскую гонку и не могут позволить себе совершить осечку на глазах у своих болельщиков. Понимаю, что будет тяжело», — приводит слова Васильевича ESPN FC.