Тер Штеген: Месси — величайший игрок в истории

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген похвалил своего партнёра по команде Лионеля Месси и назвал его сильнейшим футболистом в истории.
«Думаю, Месси — величайший игрок в истории, поскольку он уникален. Лионель любит играть в футбол, и ему нравится, когда его окружают мастеровитые партнёры. Он лучший в истории благодаря своему таланту и потрясающей игре в каждом матче», — цитирует тер Штегена CNN.
Ранее бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Ромарио сравнил себя с Месси и выразил уверенность, что он выступал лучше аргентинца.
Ромарио: Марадона превосходит Месси, а я был сильнее них