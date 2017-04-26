Хави составил идеального игрока из качеств действующих футболистов

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, в настоящее время выступающий за «Аль-Садд», выбрал лучших игроков в девяти номинациях, составив таким образом идеального футболиста современности.
«Лучшая обработка мяча, конечно, у Бускетса. Сейчас он является центральной фигурой в полузащите „Барселоны“. Идеальную технику, на мой взгляд, олицетворяет Иньеста. Сила — это, возможно, Роналду. Криштиану очень хорошо развит физически. Видение поля — это, наверное, Иньеста и Бускетс. (Я очень люблю „Барселону“, уж простите меня.) Ещё могу отметить Модрича и Крооса. Чувство юмора? Ну не знаю. Может быть, опять же Иньеста. Символом стиля раньше был Бекхэм, а из нынешних игроков отмечу Пике. Характер — Маскерано. У Хавьера очень сильный характер. Причёска? Не знаю. Жертвой моды сейчас можно назвать Пике. Ускорение — Бэйл, Педро, Азар. Есть много игроков с хорошей стартовой скоростью. В этой номинации также можно отметить Роналду и Месси», — сказал Хави в интервью CNN.