Джефтон: в России болельщик пытался дать мне банан, но отношусь к этому с юмором

Бывший защитник «Кубани», нальчикского «Спартака» и «Рубина» Джефтон рассказал о проблемах, с которыми он столкнулся в России.
«Когда только приехал в «Кубань», на первой тренировке кто-то из игроков попросил послать тренера при знакомстве. Я ещё не понимал, что говорю. Приехал тренер. Я сказал: «Пошёл ты…» Он на меня так посмотрел: «Кто тебе такое сказал?» Я показал на футболиста. Ему тренер: «Ты чего, дурак, такому учить?»
Много проблем с полицией было. Я люблю гулять по городу. Меня останавливала полиция и просила паспорт. Один раз я его забыл. Меня на два часа забрали в тюрьму. Потом приехал спортивный директор «Кубани», и меня отпустили. Меня после этого в «Кубани» воспитывали, чтобы носил паспорт с собой.
Расизм? Мы выиграли в Томске. Я шёл в автобус. Один болельщик пытался дать банан. Было много полиции, я не взял. Я ничего такого в этом не вижу. С юмором отношусь. Если бы меня трогали, то другое дело. До этого не доходило. Русские ко мне очень тепло относились. Хорошие люди. Дарили папахи, приглашали в гости. Больше всего в России нравились девушки, борщ, футбол. И деньги", — сказал бразилец в интервью еженедельнику «Футбол».