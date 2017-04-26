Фернандо посвятил гол в ворота «Урала» жене

Полузащитник «Спартака» Фернандо опубликовал сообщение в социальной сети после победы команды над «Уралом» (1:0) в домашнем матче 25-го тура РФПЛ. Бразилец стал автором единственного гола, пробив с радиуса штрафной. Мяч рикошетом от ноги защитника гостей попал в угол ворот.
«Поздравляю всю команду с сегодняшней игрой. Эта победа очень радует, особенно радует мой гол. Посвящаю его своей возлюбленной — Рафаэле Риворедо», — написал Фернандо в «Инстаграме».
Видео гола Фернандо можно посмотреть в официальном «твиттере» РФПЛ.